"Росэнергоатом" сообщил о переводе двух реакторов ЗАЭС в режим горячего останова

Речь идет о пятом и шестом реакторах

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Пятый и шестой реакторы Запорожской АЭС переведены из режима холодного останова в горячий, станция не генерирует энергию, но работает на теплоотдачу. Об этом сообщил в среду ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Мы пустили в разогрев два реактора - пятый и шестой", - сказал Карчаа. Он пояснил, что эти реакторы находятся в состоянии горячего останова: "Это такое состояние блоков, когда они разогреты до определенного уровня, с другой стороны не выдают электрогенерации. Это работа блоков на тепло. Это результат усилий сотрудников станции, помощи и сопровождения процессов со стороны концерна "Росэнергоатом" и госкорпорации "Росатом", результат политической воли власти".

Карчаа добавил, что сохраняется реальный риск ударов со стороны Украины по электро- и теплосетям, ЛЭП. Если это произойдет, придется расхолаживать реактор на дизель-установках, пояснил он. "Это несет угрозу ядерной безопасности - вот такой тип экстренной остановки. Это абсолютно серьезный риск в контексте ядерной безопасности", - сказал Карчаа.

В начале октября Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало заявление, в котором говорится, что персонал Запорожской АЭС проинформировал экспертов организации о планах перезапустить один из шести энергоблоков.

ЗАЭС находится под контролем российских сил. Ее территория неоднократно становилась целью ударов со стороны украинских войск. В результате повреждения отдельных объектов инфраструктуры около станции отключены все шесть ее энергоблоков. Карчаа сообщил, что Россия будет собственником всего имущества, связанного с Запорожской АЭС. По его словам, концерном уже создана эксплуатирующая организация.

Запорожская АЭС обеспечивает теплом Энергодар с мая после того, как в результате обстрелов со стороны ВС Украины пришлось остановить Запорожскую ТЭС.