Совфед одобрил закон о налоговом вычете для поддерживающих школы и вузы компаний

Как подчеркнул ранее один из авторов поправок к документу, депутат от "Единой России" Сергей Колунов, закон позволит развивать профильные образовательные организации - помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять денежные средства

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, предусматривающий право на инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые оказывают поддержку организациям с государственной аккредитацией, реализующим основные образовательные программы. Речь идет о школах, детских садах, вузах, колледжах и техникумах. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

"Инвестиционный налоговый вычет текущего налогового (отчетного) периода составляет в совокупности не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, имеющим государственную аккредитацию", - говорится в законе.

Как подчеркнул ранее один из авторов поправок к документу, депутат от "Единой России" Сергей Колунов, закон позволит развивать профильные образовательные организации - помогать им безвозмездно проводить ремонты и передавать в пользование новые здания либо перечислять денежные средства. По его словам, до расчета налога из налогооблагаемой базы будут вычитаться расходы в виде имущества или денежных средств, переданных образовательным организациям. Таким образом, бизнес сможет частично компенсировать собственные расходы за счет снижения налога на прибыль. Порядок применения льготы и размер вычета являются компетенцией субъектов РФ.

Частный бизнес сможет поддерживать и развивать образовательные организации трех уровней: дошкольные образовательные организация, все учреждения среднего образования (школы, колледжи и техникумы), учреждения высшего и послевузовского образования, подчеркнул депутат.