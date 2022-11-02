Калининградский комбинат в сезоне 2022 года реализовал янтарь почти на 3,4 млрд рублей

Всего предприятие продало на торгах 470 тонн янтаря

КАЛИНИНГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в госкорпорацию "Ростех") добыл в сезоне 2022 года 500 тонн янтаря-сырца, в ходе торгов продано 470 тонн на сумму почти 3,4 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба предприятия, где подведены итоги сезона.

"План предприятие выполнило досрочно, добыв 500 тонн янтаря в Приморском карьере. При этом в рамках торгов реализовано 470 тонн балтийского самоцвета на сумму 3,390 млрд рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что в этом году добыты 18 уникальных самородков весом более 1 кг.

"Все задачи, поставленные перед комбинатом в начале этого года, выполнены на месяц раньше срока. Сейчас мы начинаем готовиться к новому сезону. В 2023 году предстоит решать две важные задачи: добыть плановые 500 тонн янтаря в Приморском карьере и закончить выработку 136 тонн янтаря на Пляжевом участке Пальмникенского карьера", - отметил генеральный директор комбината Михаил Зацепин, слова которого приводит пресс-служба.

По оценкам руководства предприятия, с 2020 года производственные мощности комбината позволяют стабильно добывать 500 тонн янтаря в год. Процесс по выработке камня носит сезонный характер из-за климатических условий региона. В технологическом процессе используется вода, замерзающая при нулевой температуре. Добыча янтаря в зимний период прекращается.

"В этом году добыча балтийского янтаря в Приморском карьере стартовала 4 апреля, а завершилась 1 ноября. По традиции окончание сезона горняки сопровождают торжественной установкой новогодней елки. В этом году огни на ней зажглись 2 ноября", - сказали в пресс-службе.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие полного цикла - от добычи янтаря-сырца до изготовления из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморский карьер, где сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков.