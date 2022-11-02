В "Росэнергоатоме" заявили, что потребители в Энергодаре начали получать тепло от ЗАЭС

Глава Энергодара Александр Волга ранее заявлял, что украинские военные пытаются сорвать в городе отопительный сезон, открывая огонь по соответствующей инфраструктуре

МЕЛИТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Жители города Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС, сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Энергодара Александр Волга заявлял, что украинские военные пытаются сорвать в городе отопительный сезон, открывая огонь по соответствующей инфраструктуре. Он называл это актом "социального террора".

"Оценивая всю ситуацию в целом, понимая, что мы несем ответственность в том числе и за здоровье и комфорт, создание нормальных человеческих условий жизни жителей Энергодара, мы пошли на этот риск, привели ситуацию к тому, что тепло в дома энергодарцев пошло", - сказал Карчаа.

В среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что запуск системы отопления начался в Энергодаре, тепло придет в дома в течение шести-восьми дней. По словам Балицкого, сначала к теплоснабжению подключат социальные объекты, потом начнется запитка жилых домов.