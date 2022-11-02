Минск оценил потери от прекращения поставок из Белоруссии в Европу в $6 млрд

При этом, по словам министра экономики республики Александра Червякова, почти 80% потерь компенсируются благодаря рынкам Китая и России

МИНСК, 2 ноября. /ТАСС/. Прямые потери от прекращения поставок товаров из Белоруссии в Европу составили около $6 млрд, но почти 80% потерь компенсируются благодаря рынкам Китая и России. Об этом в среду рассказал министр экономики республики Александр Червяков.

"Прямые потери от прекращения поставок в Европу составили около $6 млрд, но на рынках России и Китая мы уже восстановили $5 млрд - почти 80%. С уходом брендовых компаний из России появились ниши для наших производителей. Мы их можем занять, - приводит его слова агентство БелТА. - Идет системная переориентация транспортных потоков из недружественных стран на другие направления".

По словам Червякова, "дестабилизация экономики Беларуси является одной из стратегических задач коллективного Запада", однако республика смогла за пять месяцев этого года выйти "на стратегию восстановительного роста".

Министр напомнил, что Белоруссия может "обеспечить корма и стабильное производство сельхозпродукции как для отечественного рынка, так и для экспорта".