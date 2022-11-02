Российские рыбаки за 10 месяцев добыли более 4,1 млн тонн водных биоресурсов

Как уточнили в Росрыболовстве, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с начала года выловлено более 3 млн тонн рыбы и морепродуктов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Российские рыбаки за 10 месяцев 2022 года добыли более 4,1 млн тонн водных биоресурсов. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"По данным отраслевой системы мониторинга, к 1 ноября российский рыбаки добыли более 4,1 млн тонн водных биоресурсов", - отмечается в сообщении. Ведомство не приводит динамику вылова по сравнению с прошлым годом.

Как уточнили в Росрыболовстве, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне с начала года выловлено более 3 млн тонн рыбы и морепродуктов. В Северном рыбохозяйственном бассейне российские рыбаки добыли 453,4 тыс. тонн водных биоресурсов. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 61,6 тыс. тонн. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов достиг 33,6 тыс. тонн. В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне общий объем вылова водных биоресурсов составил 64,6 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи (вылова) составил 477,5 тыс. тонн, отметили в Росрыболовстве.