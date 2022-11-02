Второй энергоблок Курской АЭС выведут в режим без генерации в 2024 году

По словам директора АЭС Александра Увакина, к тому времени энергоблок выработает свой ресурс

КУРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Второй энергоблок Курской атомной электростанции остановят для работы в режиме без генерации в начале 2024 года, сообщил в среду журналистам директор АЭС Александр Увакин.

"Первый блок в прошлом году, согласно нашим планам, вывели из генерации, он теперь эксплуатируется без генерации. Происходит другая работа - подготовка к выводу из эксплуатации, у нас есть необходимые ресурсы, обученные персонал, документы, в начале 2024 года мы остановим второй блок, который выработает свой ресурс. Его продление с целью эксплуатации нецелесообразно", - сказал Увакин.

Как отметил директор Курской АЭС, техническое состояние более молодых третьего и четвертого энергоблоков Курской АЭС, которые в свое время достигнут 45-летнего рубежа, позволяет им проработать дополнительно пять лет. Подготовительная работа в этом направлении уже начата.

"Мы надеемся, что 2024-2025 годы будут рубежными для физического пуска и для промышленной эксплуатации первого, затем второго блока Курской АЭС-2", - добавил Увакин.

Энергоблок №1 Курской АЭС с 19 декабря 2021 года находится в режиме эксплуатации без генерации.

Курская АЭС оснащена четырьмя энергоблоками с реакторами РБМК-1000. Станция входит в первую четверку равных по мощности атомных станций страны и является важнейшим узлом Единой энергетической системы России. Основной потребитель - энергосистема "Центр", которая охватывает 19 областей Центрального федерального округа России. Доля Курской АЭС в установленной мощности всех электростанций Черноземья составляет более 50%. Она обеспечивает электроэнергией большинство промышленных предприятий Курской области.