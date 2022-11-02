Segezha Group начала грузоперевозки в Индию по транспортному коридору "Север-Юг"

Новая логистическая схема организована от Вятского фанерного комбината в Кирове до Астрахани, затем груз отправится в порт Бендер-Энзели, оттуда в Бендер-Аббас, далее в порт Нава-Шева в Мумбаи

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Segezha Group в октябре впервые перевезла в Индию партию березовой фанеры по международному транспортному коридору "Север-Юг", сообщается в Telegram-канале компании.

"Это первый груз холдинга, доставленный по международному транспортному коридору "Север - Юг". При этом компания уже занимается отправкой очередной продукции по этому пути", - отмечается в сообщении.

Уточняется, что новая логистическая схема организована от Вятского фанерного комбината в Кирове до Астрахани, затем груз отправляется в иранский порт Бендер-Энзели, оттуда в Бендер-Аббас, а далее из Ирана в индийский порт Нава-Шева в Мумбаи в Индии.

"Наряду с Северным морским путем мы приступаем к активному практическому освоению международного транспортного коридора "Север-Юг". Это важное направление для расширения нашего углубляющегося сотрудничества с Ираном, странами Южной Азии и регионом Персидского залива. В перспективе "Север-Юг" позволит ощутимо усовершенствовать наши логистические схемы", - отметил директор по логистике Segezha Group Андрей Юдин.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Чистая прибыль "Сегежа групп" по итогам I полугодия 2022 года по международным стандартам финансовой отчетности выросла на 58% и достигла 12 млрд рублей.