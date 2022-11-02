Мосгордума приняла закон о бюджете столицы на 2023-2025 годы с высоким уровнем соцрасходов

Приоритеты бюджета полностью соответствуют интересам города и москвичей, отметил спикер городского парламента Алексей Шапошников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы в среду приняли бюджет столицы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. Соответствующее решение озвучил на заседании спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Доходы Москвы в 2023 году составят почти 3,747 трлн рублей, расходы превысят 4,183 трлн рублей. В 2024 году доходы столицы составят более 4,047 трлн рублей, расходы запланированы в размере почти 4,266 трлн рублей. В 2025 году данные параметры будут равны почти 4,376 трлн рублей и более 4,393 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета в 2023 году составит 436,2 млрд рублей, в 2024 году - 218,8 млрд рублей, в 2025 году - 17,5 млрд рублей.

"Принят бюджет Москвы на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Самое главное - сохранены его основополагающие составляющие: он остается программным, социальным и инвестиционным. Впервые мы работаем в столь оперативном режиме, в непростых для всей страны условиях: беспрецедентное санкционное давление, финансовая блокада, откровенно враждебные действия", - прокомментировал ТАСС Шапошников.

Он уточнил, что накануне в Мосгордуме состоялась встреча с представителями фракций партий "Единая Россия" и "Справедливая Россия", а также депутатского объединения "Моя Москва". "Парламентское большинство поддержало предложение принять в кратчайшие сроки проект бюджета, что позволит Москве планомерно решать вопросы социального обеспечения, реализации мер поддержки и программ развития", - уточнил спикер.

Приоритеты бюджета

"Приоритеты бюджета полностью соответствуют интересам города и москвичей. Это усиление социальной защиты, повышение качества и комфорта предоставления услуг в сферах здравоохранения, образования, культуры, формирование качественной и безопасной городской среды, улучшение работы общественного транспорта, увеличение деловой активности и инвестиционной привлекательности, устойчивость и стабильность бюджетной системы города", - сказал Шапошников.

Он отметил, что в главном финансовом документе предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, увеличение фондов оплаты труда работников бюджетной сферы, поддержку предпринимательских инициатив, осуществление инвестиций для развития столицы и модернизации ее инфраструктуры.

"Основные направления расходов сгруппированы по 13 городским программам, на реализацию которых в 2023 году планируется направить 3,7 трлн рублей, или 89% от общего числа расходов. Более половины - 54% - бюджета Москвы в 2023 году потратят на социальные программы "Здравоохранение", "Социальная поддержка", "Образование", "Физическая культура и спорт", "Культура". Хочу заверить москвичей, что все социальные обязательства, которые берет на себя город, будут выполнены в полном объеме", - сказал председатель Мосгордумы.

Он добавил, что также предусмотрены средства и на реализацию ключевых инфраструктурных, транспортных, промышленных проектов города. По адресной инвестиционной программе в 2023-2025 годах намечено построить и ввести в эксплуатацию свыше 750 городских объектов разного назначения с учетом возведения новостроек по реновации.

"Если говорить о доходах, то в соответствии с прогнозом в 2023-2025 годах ожидается рост инвестиций до 7,2-7,9% в год, а среднегодовой рост валового регионального продукта (ВРП) составит 2,8-3,3%. Это и обеспечит увеличение доходов города: в 2023 году они вырастут на 5,7%, а в 2024-2025 годах - на 8%. Городской бюджет принят сразу в трех чтениях. Благодарю коллег за поддержку и понимание, ведь главная цель - благополучие москвичей и дальнейшее развитие столицы", - заключил Шапошников.

17 октября сообщалось, что данный проект столичного бюджета на трехлетний период был внесен в городской парламент мэром Москвы Сергеем Собяниным. Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике 1 ноября рекомендовала столичному парламенту поддержать и принять законопроект "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов" в кратчайшие сроки без внесения поправок. Депутаты в среду одобрили проект бюджета в первом чтении, после чего взяли время на поправки и перешли ко второму чтению документа, в ходе которого была отклонена 21 поправка.