Совфед одобрил закон о льготной уплате налога с процентов вкладчиками лопнувших банков

Как пояснил ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник, закон направлен на дополнительную защиту вкладчиков банков-банкротов

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, направленный на защиту вкладчиков банков в случае банкротства кредитных организаций с учетом введения с 1 января 2021 года налогообложения процентного дохода. Документ, инициированный членом комитета Госдумы по бюджету и налогам Владиславом Резником, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Согласно вступившей в силу с 1 января 2021 года норме Налогового кодекса, банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый орган по месту своего нахождения информацию в электронной форме о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, получавшего такие выплаты в течение налогового периода. Исключение при этом составляют проценты, выплаченные по вкладам в валюте РФ, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

Как пояснил ранее Резник, закон направлен на дополнительную защиту вкладчиков банков-банкротов, он призван не допустить ситуации, когда при отзыве Банком России лицензии у кредитной организации налог на процентный доход от банковских вкладов вкладчик должен уплатить до реального получения суммы возмещения в виде начисленного по вкладам процентного дохода.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.