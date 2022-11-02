Недельная инфляция в России замедлилась до 0,07%

По данным Росстата, с начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,23%, с начала года - на 10,71%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 25 по 31 октября 2022 года составила 0,07%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,08%.

С начала октября потребительские цены в стране выросли на 0,23%, с начала года - на 10,71%. В годовом выражении инфляция на 31 октября 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 12,67%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, цены на черный чай выросли на 0,8%, на куриные яйца - на 0,6%, на вареные колбасы и сливочное масло - на 0,4%, на полукопченые и варено-копченые колбасы, пастеризованное молоко, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, на сосиски, сардельки - на 0,2%, на говядину, свинину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,1%.

В то же время цены на гречневую крупу снизились на 0,8%, на сахарный песок, подсолнечное масло и шоколадные конфеты - на 0,5%, на поваренную соль и пшеничную муку - на 0,4%, на мясные консервы для детского питания - на 0,3%, на баранину, маргарин, вермишель - на 0,2%, рис - на 0,1%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на помидоры - 6,1%, на огурцы - 3,6%, на бананы - 2,5%, на белокочанную капусту, столовую свеклу - 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, на морковь - на 0,5%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь - на 0,8%, на метамизол натрия (анальгин отечественный) и поливитамины - на 0,4%, на ренгалин - на 0,1%. Цены на валидол и эргоферон снизились на 0,3%, на комбинированные анальгетики - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных - на 1,4%, спички - на 0,4%, зубные щетки - на 0,3%, туалетная бумага - на 0,2%, хозяйственное и туалетное мыло, гигиенические прокладки - на 0,1%. Цены на зубные пасты снизились на 0,2%, на детские подгузники - на 0,1%.

Цены на кроссовки для взрослых выросли на 0,4%, на сигареты с фильтром и мужские носки - на 0,3%, на майки, мужские футболки и детские футболки - на 0,2%.

При этом снизились цены на смартфоны - на 0,9%, на обрезные доски - на 0,6%, на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,3%, на телевизоры - на 0,2%, на электропылесосы - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин не изменились. В то же время дизельное топливо подорожало на 0,2%.

Услуги

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета увеличилась на 1,2%. Средняя стоимость проживания в гостиницах 3 звезды снизилась на 0,8%, в гостиницах 1 и 2 звезды, а также мотелях - на 0,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,1%.