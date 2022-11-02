Реальные располагаемые доходы россиян в III квартале снизились на 3,4%

По данным Росстата, за январь-сентябрь показатель снизился на 1,7% к аналогичному периоду 2021 года

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Реальные располагаемые денежные доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в III квартале 2022 года снизились на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Вместе с тем рост ко II кварталу текущего года составил 2,9%. За январь-сентябрь 2022 года показатель снизился на 1,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Реальные денежные доходы, по данным Росстата, снизились в III квартале на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и выросли на 4,7% по сравнению со II кварталом 2022 года. За период с января по сентябрь текущего года их показатель снизился на 1,7% в годовом выражении.

Денежные доходы в среднем на душу населения составили в III квартале 46,025 тыс. рублей в месяц, что на 12% больше, чем в третьем квартале 2021 года и на 3,7% больше, чем во II квартале текущего года. С января по сентябрь 2022 года, денежные доходы россиян выросли на 12,8% в годовом выражении.