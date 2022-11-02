Стоимость гречки в России за неделю снизилась на 0,8%

По данным Росстата, стоимость подсолнечного масла и сахара уменьшилась на 0,5%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Стоимость гречневой крупы в России за неделю с 25 по 31 октября 2022 года снизилась на 0,8%, подсолнечного масла и сахара - на 0,5%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Снизились цены: на крупу гречневую - на 0,8%, масло подсолнечное, сахар-песок, конфеты шоколадные - на 0,5%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, цены на поваренную соль и пшеничную муку снизились на 0,4%, на консервы мясные для детского питания - на 0,3%, на баранину, маргарин, вермишель - на 0,2%, на рис - на 0,1%. В ведомстве также сообщили о том, что за период с 25 по 31 октября выросли цены: на чай черный - на 0,8%, на куриные яйца - на 0,6%, на колбасы вареные и сливочное масло - на 0,4%, на колбасы полукопченые и варено-копченые, молоко пастеризованное, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, на сосиски, сардельки - на 0,2%, на говядину, свинину, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, макаронные изделия - на 0,1%.

Как отмечается в сообщении, за неделю прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,7%, в том числе на помидоры - 6,1%, на огурцы - 3,6%, на бананы - 2,5%, на капусту белокочанную, свеклу столовую - 0,4%. В то же время цены на яблоки снизились на 0,7%, на морковь - на 0,5%.