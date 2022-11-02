В России бензин за неделю в среднем подешевел на копейку

По данным Росстата, дизель подорожал на 13 копеек

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 24 по 30 октября 2022 года понизились на одну копейку и составили 50,79 рубля за литр, говорится в материалах Росстата.

Средние цены на бензин марки Аи-92 снизились на одну копейку, и составили 47,2 рубля за литр. Бензин Аи-95 подешевел на две копейки, до 51,3 рубля за литр, стоимость Аи-98 увеличилась - на три копейки, до 61,33 рубля за литр. Стоимость литра дизельного топлива возросла на 13 копеек, до 55,54 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано 10 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Сахалинской области - на 0,4%. В то же время рост цен на бензин отмечен в 8 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Забайкальском крае - на 0,4%.

В Москве Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 44,95 до 48,51 рубля, марки Аи-95 - от 45,95 до 55,49 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,4 до 64,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 46,3 до 48,73 рубля, марки Аи-95 - от 50,45 до 54,19 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 63,49 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 24 по 30 октября снизился на 1,9% по сравнению с предыдущей неделей - до 774,1 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива увеличился на 2,9% и составил 1 млн 700,4 тыс. тонн.