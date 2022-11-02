Сельхозпроизводство в России в январе - сентябре выросло на 5,2%

По данным Росстата, производство яиц в России в январе - сентябре в хозяйствах всех категорий выросло на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, молока - на 1,2%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Объем сельскохозяйственного производства в России по итогам января - сентября 2022 года увеличился на 5,2% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составил 5 трлн 437,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2022 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 1 трлн 595,7 млрд рублей, в январе - сентябре 2022 года - 5 трлн 437,4 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

Аграрный сектор

По данным статистики на 1 октября 2022 года, в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, зерна (в первоначально оприходованном весе) намолочено 140,2 млн тонн, что на 32,5% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.

Сахарной свеклы накопано 13,4 млн тонн (+4,3%). Семян подсолнечника (в первоначально оприходованном весе) получено 3 млн тонн (-45,3%). Картофеля накопано больше на 1,5%, овощей получено больше на 1,4%.

В сельхозорганизациях, где сосредоточено 63,7% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), их площади обмолочены на 92,3% (к этому времени в предыдущем году - на 90,2%). С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать около 7,5% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Лен-долгунец в сельхозорганизациях вытереблен с 71,8% площадей, год назад к этому времени было убрано 69,3% посевов, добавили в Росстате.

Животноводство

В Росстате также сообщили о том, что на конец сентября 2022 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,2 млн голов, что на 1,8% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года, из него коров - 7,8 млн (на 1,2% меньше), свиней - 28,3 млн (на 3,9% больше), овец и коз - 22,5 млн, как и год назад, птицы - 577,8 млн голов (на 3,4% больше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 39% поголовья крупного рогатого скота, 7,6% свиней, 44,4% овец и коз (на конец сентября 2021 года - соответственно 39,7%, 8,7%, 46,1%).

Производство яиц и молока

Производство яиц в России в январе - сентябре 2022 года в хозяйствах всех категорий выросло на 2,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составило 34,8 млрд штук, молока - на 1,2%, до 25,3 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

За этот период производство скота и птицы на убой в живом весе увеличилось на 3,7% - до 11,2 млн тонн.

В сентябре в России производство яиц выросло на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года, до 3,9 млрд шт., молока - на 2,1%, до 2,8 млн тонн. При этом производство скота и птицы на убой выросло на 1,9% - до 1,3 млн тонн.