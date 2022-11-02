Оборот розничной торговли в России в январе - сентябре снизился на 5,5%

По данным Росстата, оборот общепита за тот же период вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,614 трлн рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в РФ в январе - сентябре 2022 года снизился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 31,2 трлн рублей, говорится в материалах Росстата.

"Оборот розничной торговли в сентябре 2022 года составил 3,545 трлн рублей, или 90,2% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе - сентябре 2022 года - 31,198 трлн рублей, или 94,5%", - отмечает Росстат.

В сентябре в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,9%, непродовольственных товаров - 51,1% (в сентябре 2021 года - 45,8% и 54,2% соответственно).

В сентябре объемы продаж через интернет по крупным и средним торгующим организациям увеличились по сравнению с августом 2022 года на 2% (в сопоставимых ценах), с сентябрем 2021 года - увеличились в 1,1 раза. Доля онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли этих организаций уменьшилась до 7% против 8,5% в сентябре 2021 года. Лидерами стали интернет-магазины Ozon, Wildberries и "Ситилинк" с долей в общем объеме интернет-продаж в 43,5%. В структуре продаж этих интернет-магазинов преобладала мужская, женская и детская одежда (16,9%), обувь (7,2%), игры и ингушки (4%), компьютеры (3,6%), бытовые электротовары (3,2%), отмечают в Росстате.

Оборот общепита

Оборот общепита в РФ за январь - сентябрь вырос на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,614 трлн рублей.

"Оборот общественного питания в сентябре составил 214,9 млрд рублей, или 103,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - сентябре - 1,614 трлн рублей, или 102,3%", - говорится в сообщении.

Ранее Росстат сообщал, что оборот общепита в РФ за январь - август вырос на 2,2% к прошлому году.