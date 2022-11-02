В Ростовской области планируют создать промышленную зону в индустриальном парке

Власти региона уже формируют соответствующую заявку и пакет документов для Минэкономразвития России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Ростовской области готовит пакет документов для создания экономической зоны промышленно-производственного типа на территории индустриального парка в Новочеркасске. Об этом в среду сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Мы увидели хороший пример того, насколько эффективной может быть такая площадка. У нас в Новочеркасске тоже имеется индустриальный парк, который также обеспечен необходимой инженерной инфраструктурой и расположен вблизи аэропорта. На его территории локализованы производства 11 компаний, которые осуществляют промышленное производство. А всего там зарегистрированы 67 резидентов. Но нашему парку есть куда расти. Мы задумались о создании там особой экономической зоны промышленно-производственного типа. И сейчас ведем работу по формированию заявки и пакета документов в Минэкономразвития России", - сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам визита делегации в Республику Беларусь.

Официальный визит делегации региона в Республику Беларусь начался с посещения ряда промышленных площадок. Особый интерес у губернатора вызвал опыт создания индустриального парка "Великий камень" - экономической зоны, сформированной в соответствии с межправительственным соглашением Республики Беларусь и Китайской Народной Республики, пояснили в пресс-службе. Парк рассчитан на производство высокотехнологичных, инновационных, наукоемких, экспортоориентированных и экологически чистых производств.

Для этого на индустриальной площадке имеется мощная инженерная инфраструктура, которая соответствует инженерным системам небольшого города. Это послужило основой для запуска здесь крупных инвестпроектов. Сейчас в парке локализовано уже около сотни резидентов. Среди наиболее значимых проектов - создание центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, производство телекоммуникационного оборудования и компонентов; суперконденсаторов, оборудования и материалов для рельсового транспорта; новейших материалов из полимеров для строительной отрасли. "Эти наработки обязательно должны быть внимательно изучены и учтены при развитии индустриальных парков на Дону, уверен Василий Голубев", - передали слова главы в пресс-службе.

Кроме того, делегация Ростовской области также ознакомилась с работой белорусской компании "Камволь". Предприятие производит широкий ассортимент современных плательно-костюмных и брючных чистошерстяных, шерстяных, полушерстяных тканей с вложением полиэфирного волокна, вискозы, эластановой нити "лайкра", льна в различных сочетаниях. Белорусский производитель поставляет свою продукцию в Россию, а также страны СНГ и Евросоюза. В пресс-службе отметили, что интерес к партнерству с "Камволем" проявила донская компания "Глория джинс", представитель которой в составе делегации также посетил минское производство.