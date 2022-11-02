Путин поручил кабмину и ОСК решить вопрос загрузки Севастопольского морского завода

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил, что после прохождения процедуры акционирования предприятие завершает выполнение заказа на строительство двух плавучих кранов

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству и Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) решить вопрос с загрузкой Севастопольского морского завода им. Орджоникидзе. На сложности с заказами у этого предприятия в среду в ходе рабочей встречи указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Что касается этого <…> судостроительного завода, то это известное предприятие, оно за все годы существования построило 500 новых кораблей, отремонтировало свыше 5 000 кораблей. И, конечно, должна быть решена задача о его загрузке. Соответствующее поручение правительству и Объединенной судостроительной корпорации будет, безусловно, дано", - заверил глава государства.

Развожаев доложил, что после прохождения процедуры акционирования предприятие завершает выполнение заказа на строительство двух плавучих кранов. В дальнейшем же с загрузкой завода есть трудности. "Перспективы мы не видим. Компаний уже представляла ОСК несколько проектов, все это касается гражданского судостроения, судоремонта, но тем не менее в этот период, когда большой акцент делается на развитие военно-промышленного комплекса, хотел бы попросить вашего указания, чтобы рассмотреть Севморзавод в участии в работе по гособоронзаказу", - обратился с просьбой губернатор Севастополя.