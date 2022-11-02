Уровень безработицы в России в сентябре вырос до 3,9%

По данным Росстата, среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,6%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в сентябре 2022 года вырос до 3,9% против 3,8% месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2022 года составил 3,9% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

По данным статистики, общая численность безработных в России в мае составила 2,9 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2022 года составила 74,9 млн человек, из них 72 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,9 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечают в Росстате.

При этом среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,6%, уровень безработицы женщин (4%) выше уровня безработицы мужчин (3,7%). Из 2,9 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, 2 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (5,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (3,4%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2022 года составил 36 лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 23,7%, лица в возрасте 50 лет и старше - 18,1%, лица, не имеющие опыта трудовой деятельности - 30,8%.