Доля убыточных организаций в России в январе - августе выросла до 28,9%

Доля прибыльных организаций составила 71,1%

МОСКВА, 2 ноября . /ТАСС/. Доля убыточных организаций в России в январе - августе 2022 года увеличилась на 1,1 процентного пункта (п.п.) по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и составила 28,9%, следует из материалов Росстата.

Доля прибыльных организаций, соответственно, составила 71,1%.

За отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 20,88 трлн рублей против 16,92 трлн рублей за январь - август 2021 года.

В частности, 40,6 тыс. организаций получили прибыль в размере 24,792 трлн рублей, а 16,4 тыс. организаций имели убыток на сумму 3,9 трлн рублей.