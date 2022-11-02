Объемы собранного в Севастополе винограда увеличились на 30%

В 2022 году в регионе собрали 26 тыс. тонн ягоды

ТАСС, 2 ноября. Объемы собранного аграриями Севастополя урожая винограда в этом году увеличились на 30%, до 26 тыс. тонн. Об этом в среду президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Конечно же, самая такая изюминка города с точки зрения развития сельского хозяйства - это виноградарство и виноделие. У нас в этом году заложили еще 341 га виноградников. 26 тыс. тонн винограда собрали уже урожай, плюс 30% по сравнению с прошлым годом", - сказал губернатор.

Успех в выращивании винограда обеспечивает во многом оказываемая господдержка, пояснил Развожаев. На территории Севастополя работают около 50 виноградарских хозяйств.

"Планируется, что к новому году будет выпущено виноделами 28 млн бутылок севастопольского вина, которое специалисты оценивают очень высоко", - отметил губернатор, добавив, что эксперты признают высокое качество вина из Севастополя и в регионе сформировались известные бренды.

Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают десятки виноделен. Терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия.