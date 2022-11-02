Maersk сворачивает деятельность в России

Как сообщили в компании, продажа доли в Global ports произошла в конце августа и завершилась 13 сентября

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Датская судоходная и логистическая компания A.P. Moller - Maersk (Maersk) полностью сворачивается свою деятельность в России, говорится в отчете компании за третий квартал.

"A.P. Moller - Maersk сворачивает свою деятельность в России, что в конечном итоге приведет к полному выходу из страны. Все услуги в и из России были прекращены с первого квартала, а в третьем квартале была завершена продажа миноритарной доли в размере 30,75% Global ports investments (GPI). Процесс ликвидации оставшихся активов продолжается", - говорится в документе.

В пресс-службе Maersk пояснили ТАСС, что продажа доли в Global ports произошла в конце августа и завершилась 13 сентября.

В отчете компании отмечается, что ситуация в России и на Украине в третьем квартале из-за снижения стоимости контейнеров и продажи акций Global Ports отразилась на показателе EBIT компании. Это привело к отрицательному влиянию на показатель EBIT в размере $532 млн за девять месяцев 2022 года.

Ранее ГК "Дело" сообщала, что после завершения сделки "Делу" принадлежат 61,50% акций Global Ports. Кроме того, "Дело" и APM Terminals (входит в A.P. Moller - Maersk) заключили сделку на согласованных рыночных условиях. Таким образом, APMT может вернуться в будущем к совместному бизнесу с группой.