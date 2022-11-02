Крым к 1 декабря подготовит предложения по созданию круглогодичных морских курортов

По словам главы республики Сергея Аксенова, Крым - один из лучших регионов для участия в этой программе из-за своих уникальных климатических условий

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма до 1 декабря разработают и представят в правительство РФ предложения по созданию круглогодичных морских курортов, сообщил в среду глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

"Уверен, что Крым - один из лучших регионов для участия в этой программе благодаря своим уникальным климатическим условиям. До 1 декабря мы проработаем и внесем свои предложения", - сказал Аксенов.

Представить к 1 марта предложения о создании к 2035 году круглогодичных морских курортов, рассчитанных на прием не менее 10 млн человек в год, правительству РФ ранее поручил президент Владимир Путин.