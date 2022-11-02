Правительство Молдавии выделило средства на аудит долга перед "Газпромом"

Аудиторы, в частности, сосредоточатся на оценке активов, ранее переданных "Газпрому" в счет погашения задолженности, и при необходимости проведут переоценку этих активов

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство Молдавии выделило финансирование на аудит исторической задолженности перед "Газпромом", который проведут норвежская компания Wikborg Rein Advokatfirma A.S. и Forensic Risk Alliance & Co. Limited из Великобритании.

"Правительство утвердило сегодня выделение Агентством госсобственности €800 тыс. из Резервного фонда для проведения внешнего аудита долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и Factoring Finance", - информирует в среду пресс-служба правительства.

Планируется уточнить задолженность за газ, поставленный на правобережную часть Молдавии с 27 августа 1991 года по 31 октября 2021 года. Аудиторы также сосредоточатся на оценке активов, ранее переданных "Газпрому" в счет погашения задолженности, и при необходимости проведут переоценку этих активов. Также будет проверена законность уступки долга компании Factoring Finance.

Одними из главных условий, на которых руководство "Газпрома" согласилось в октябре прошлого года продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи. Со своей стороны правительство Молдавии настояло на привлечении зарубежного аудитора и обязалось сделать это до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В Кишиневе объяснили, что не смогли пригласить в республику зарубежных аудиторов из-за ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг "Молдовагаза" составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.