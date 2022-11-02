Минпромторг внес в список для параллельного импорта алкоголь

В список вошли, в частности, Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo и Jack Daniels's

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта, в него вошел алкоголь. Об этом говорится в приказе министерства на официальном сайте правовой информации.

В список вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков таких как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

"Механизм параллельного импорта будет распространяться именно на ту алкогольную продукцию, которая на сегодняшний день не производится в России. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может полностью обеспечить потребности промышленных предприятий и конечных потребителей", - говорится в сообщении Минпромторга РФ.

При этом по винной, коньячной и другой алкогольной продукции внутренняя потребность закрывается полностью, подчеркнули в министерстве.

Ранее Минпромторг предложил внести в перечень для параллельного импорта некоторые алкогольные напитки. Как отмечал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, такая инициатива связана с необходимостью пополнить ассортимент торговых сетей "теми традиционными продуктами, которые всегда были на полках".