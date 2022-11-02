В Спецсвязи сообщили о закупках бронированных грузовых автомобилей

В настоящее время доля перевозок с участием привлекаемого транспорта составляет 18%, тогда как за аналогичный период 2021 года она составила 28%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Спецсвязь (ФГУП "Главный центр специальной связи", ГЦСС) в настоящий момент уделяет особое внимание закупке бронированной большегрузной техники. Об этом на расширенном совещании сообщил первый замруководителя по производству ГЦСС Максим Манченко, слова которого в среду приводит пресс-служба ГЦСС.

"Наши филиалы по всей стране получают современные надежные автомобили как для перевозки отправлений специальной связи по регулярным маршрутам, так и для осуществления проектных перевозок. Одной из самых масштабных поставок была партия грузопассажирских машин отечественного производства. Однако особое внимание сейчас уделяется закупке большегрузной техники, включая ее бронированные образцы", - приводит пресс-служба ГЦСС слова Манченко.

В пресс-службе отметили, что по итогам девяти месяцев текущего года Спецсвязь нарастила использование собственного автопарка по направлению проектных перевозок. В настоящее время доля перевозок с участием привлекаемого транспорта составляет 18%, тогда как за аналогичный период 2021 года она составила 28%. Это стало возможным благодаря пополнению автопарка Спецсвязи 52 единицами техники, большая часть из которых российского производства, отметили в ГЦСС.

Ранее Манченко в интервью ТАСС сообщал, что Спецсвязь, которая занимается доставкой в том числе специальной корреспонденции, лекарственных препаратов, в числе которых наркотические и психотропные вещества, драгоценных и редких металлов, денежной наличности, предметов искусства, за первую половину 2022 года более чем в полтора раза нарастила перевозки для российского оборонно-промышленного комплекса.