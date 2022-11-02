ВВП РФ в III квартале снизился на 4,4% в годовом выражении

В сентябре спад ВВП РФ ускорился до 5% в годовом выражении после 4% в августе

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. ВВП РФ в III квартале снизился на 4,4% в годовом выражении. В сентябре спад ВВП РФ ускорился до 5% в годовом выражении после 4% в августе, говорится в "Обзоре о текущей ситуации в российской экономике", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"По предварительной оценке Минэкономразвития России, в сентябре рост ВВП ускорился в помесячном выражении до +2,1% м/м после +1,8% м/м в августе. Вместе с тем, на фоне высокой базы сентября прошлого года динамика в годовом выражении составила -5,0% г/г, в целом за 3 квартал -4,4% г/ г. Динамика ВВП близка к прогнозной траектории и по итогам 2022 года составит -2,9%", - отмечается в обзоре.

В начале октября глава Минэкономразвития России Максим Решетников говорил, что подготовленный ведомством прогноз, который лежит в основе бюджета, предусматривает ускоренную адаптацию экономики к новым условиям, что позволит уже в 2024 году пройти фазу структурной трансформации и выйти на устойчивый экономический рост. Прогноз по снижению ВВП РФ на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году остается в силе, отмечал министр.