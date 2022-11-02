Правительство утвердило план по сдерживанию незаконного рыбного промысла

В рамках документа намечено совершенствование двусторонних соглашений с отдельными странами, направленных на противодействие незаконному промыслу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство России утвердило Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного и нерегулируемого промысла. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Утвердить прилагаемые: национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла; перечень мероприятий по реализации национального плана действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла", - говорится в документе.

Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти поручено ежегодно представлять в правительство доклад о ходе и результатах реализации плана. В рамках документа намечено совершенствование двусторонних соглашений с отдельными странами, направленных на противодействие незаконному промыслу. Также предусмотрена установка на судах рыбопромыслового флота дополнительных технических средств для реализации возможности получения заинтересованными федеральными органами исполнительной власти информации о процессе добычи водных биологических ресурсов, а также об операциях измерения веса уловов.

В документе обозначено систематическое проведение контрольно-надзорных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконной добычи водных биологических ресурсов во всех внутренних водах РФ, определение возможных механизмов воздействия на третьи страны, которые позволяют рыболовным судам под их флагами избегать ответственности за ведение незаконного промысла в различных районах Мирового океана.

Планом предусмотрена подготовка ежегодного доклада, содержащего перечень стран, которые не осуществляют на государственном уровне надлежащих действий по противодействию незаконном промыслу, позволяющих рыболовным судам под удобным флагом избегать ответственности за ведение такого промысла в различных районах Мирового океана. В документе обозначена недопустимость принятия решений о субсидировании деятельности в сфере рыболовства, способствующей незаконному промыслу.