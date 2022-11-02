Эрдоган: возможность Украины и РФ поставлять зерно имеет решающее значение для всего мира

Президент Турции выразил удовлетворение тем, что проблема отгрузки зерна была решена путем сотрудничества

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Возможность Украины и России поставлять зерновую продукцию имеет решающее значение для всего мира. Об этом заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что проблема отгрузки зерна была решена путем сотрудничества. Подчеркнув, что способность Украины и России продавать свою зерновую продукцию имеет решающее значение для всего мира, президент Эрдоган отметил важность продолжения действия соглашения о поставках зерна", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.