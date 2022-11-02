Банк России повысил свой прогноз по росту наличных в обращении на 2022 год

Он составил 1,4-1,6 трлн рублей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк России повысил прогноз по росту наличных в обращении по итогам 2022 года до 1,4-1,6 трлн рублей на фоне увеличения спроса на наличные деньги, следует из последней редакции Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 и 2025 годов.

В предыдущей редакции документа (от 27 сентября) рост объема наличных денег в обращении в 2022 году прогнозировался на уровне 0,5-0,7 трлн рублей. Это в целом соответствует обычной годовой динамике, указывали в ЦБ РФ.

"Рост объема наличных денег в обращении по итогам 2022 года, как ожидается, составит 1,4-1,6 трлн рублей, - отмечается в обновленном документе. - В конце сентября - первой половине октября спрос на наличные деньги заметно возрос. До конца года ожидается его постепенная нормализация. Однако в целом годовой отток наличных денег из банков прогнозируется выше обычной сезонной динамики".