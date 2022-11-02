АВК заявила, что фильмы Marvel, Disney Pixar, DC Comics не подпали под параллельный импорт

По мнению главы Ассоциации владельцев кинотеатров Алексея Воронкова, включение продукции этих компаний в список параллельного импорта является важным шагом к формированию системы использования интеллектуальных прав в России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Параллельный импорт пока не распространяется на фильмы и мультфильмы производства Marvel, Disney Pixar, DC Comics. Однако в ближайшее время этот вопрос может быть решен, сообщил ТАСС в среду глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

Ранее в среду Минпромторг сообщил, что продукция брендов Marvel, Disney Pixar, DC Comics вошла в обновленный перечень для параллельного импорта.

"Перечень для параллельного импорта на сегодня прежде всего подразумевает именно товары и юридически пока еще не может распространяться на права на аудиовизуальные произведения. Уверен, что в ближайшее время сформируется отдельный список по аудиовизуальным правам недружественных стран", - сказал он.

По мнению Воронкова, включение продукции этих компаний в список параллельного импорта - это важный шаг к формированию системы использования интеллектуальных прав в России.

Ранее компании The Walt Disney Company, Sony Pictures и студия Warner Bros. решили приостановить деятельность в России в связи с событиями на Украине.