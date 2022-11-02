В Германии согласовали меры по ограничению цен на газ и электроэнергию для потребителей

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал договоренности "важной новостью для всех граждан, ремесленных предприятий и промышленности"

БЕРЛИН, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ и власти федеральных земель Германии согласовали меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Об этом сообщил в среду канцлер Олаф Шольц.

"Потолок цен для газа, электроэнергии и централизованного теплоснабжения будет введен. Это мы согласовали сегодня с регионами", - написал он в Twitter, назвав договоренности "важной новостью для всех граждан, ремесленных предприятий и промышленности". "Мы никого не оставим в одиночку бороться с высокими ценами на энергию", - пообещал Шольц.

Конкретно власти договорились о следующих мерах. Ограничения цен на газ будут действовать точно с 1 марта следующего года. Правительство и регионы намерены стремиться к тому, чтобы они имели обратную силу и действовали уже с 1 февраля. Они вводятся на срок до апреля 2024 года.

Цены, как ожидается, будут ограничены для частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них будет установлена на уровне до 12 центов за кВт⋅ч, на электроэнергию (введение планируется с 1 января - прим. ТАСС) - до 40 центов за кВт⋅ч. Для централизованного теплоснабжения цена будет ограничена до 9,5 центов за кВт⋅ч.

Кроме того, власти договорились о введении нового единого билета в пригородном сообщении стоимостью €49. Федеральное правительство выделяет на меры поддержки населения в условиях энергокризиса в общей сложности €200 млрд.

Ранее Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что в сентябре инфляция в Германии ускорилась и достигла рекордных 10%. Бундесбанк в своем отчете предупредил, что германская экономика находится на пороге рецессии. Энергетический кризис в Евросоюзе (ЕС) усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться к полному прекращению поставок газа из РФ и ввела в действие план добровольного сокращения потребления газа государствами сообщества на 15% на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.