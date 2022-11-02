2 ноября, 19:19,
обновлено 2 ноября, 20:12

Эрдоган: Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС

Как сообщил турецкий президент, первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турция может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции. Об этом заявил в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Мы обсуждали с [президентом России Владимиром] Путиным строительство атомной электростанции в Синопе. Мы откроем первый блок, потом один за другим еще три блока, а затем построим третью АЭС в другом месте", - сказал турецкий президент в интервью телеканалу A-Haber. Эрдоган не уточнил, в каком регионе Турции может быть построена третья атомная электростанция. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация