Эрдоган: Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС

Как сообщил турецкий президент, первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турция может обратиться к России за помощью в строительстве не только первой и второй АЭС в Мерсине и Синопе, но и третьей атомной электростанции. Об этом заявил в среду президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. Мы обсуждали с [президентом России Владимиром] Путиным строительство атомной электростанции в Синопе. Мы откроем первый блок, потом один за другим еще три блока, а затем построим третью АЭС в другом месте", - сказал турецкий президент в интервью телеканалу A-Haber. Эрдоган не уточнил, в каком регионе Турции может быть построена третья атомная электростанция.