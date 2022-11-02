Эрдоган заявил, что Турция и Россия продолжают создание газового хаба

Его могут построить во Фракии, отметил президент Турции

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия продолжают работать над созданием газового центра в республике, который может быть построен во Фракии. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Что касается газового центра, то наше министерство энергетики и природных ресурсов в настоящее время проводит комплексные исследования с партнерами [из РФ] после нашей встречи с господином [президентом России Владимиром] Путиным. По предварительным оценкам, подходящим местом может стать Фракия", - отметил турецкий лидер.