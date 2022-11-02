2 ноября, 19:25,
обновлено 2 ноября, 19:59

Эрдоган заявил, что Турция и Россия продолжают создание газового хаба

Его могут построить во Фракии, отметил президент Турции

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Турция и Россия продолжают работать над созданием газового центра в республике, который может быть построен во Фракии. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу A Haber президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Что касается газового центра, то наше министерство энергетики и природных ресурсов в настоящее время проводит комплексные исследования с партнерами [из РФ] после нашей встречи с господином [президентом России Владимиром] Путиным. По предварительным оценкам, подходящим местом может стать Фракия", - отметил турецкий лидер. 

Теги:
ТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
© Информационное агентство ТАСС
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