В США заявили, что страны Африки сократили посевы до 40% из-за антироссийских санкций

Директор Navigator Principal Investors Кайл Шостак отметил, что из-за рестрикций против России страны Африки "практически или уже находятся в стадии сельскохозяйственного коллапса, или находятся на его грани"

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Ряду стран Африки пришлось сократить размер посевов вплоть до 40% из-за введения антироссийских западных санкций вследствие конфликта на Украине. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

"Конфликт на Украине, и последовавшие антироссийские западные санкции, без преувеличения, нанесли сокрушительный удар по продовольственной безопасности и доступности удобрений в странах африканского континента, - сказал он. - Еще в начале этого года, зависимость африканских стран от российских поставок варьировалась от 10 до 20 и даже 50% от объема общих закупок. Гана, Кот Д'ивуар, Мавритания, Зимбабве, Малави, Конго, Демократическая Республика Конго, закупали львиную долю удобрений в России. Как следствие, этим странам пришлось сократить размер сельскохозяйственных посевов на 20-40%".

Инвестор отметил, что из-за рестрикций против России, которая является самым крупным экспортером удобрений в мире, страны Африки "практически или уже находятся в стадии сельскохозяйственного коллапса, или находятся на его грани".

Помимо этого Африка, отмечает эксперт, "по сути, оказалась заложницей Евросоюза, выступающего против увеличения местного производства удобрений на континенте, под предлогом того, что это нарушает зеленую повестку Европы", вместе с тем европейские производители взвинтили цены на сельскохозяйственную продукцию. "По ряду насущных для африканцев продовольственных позиций (растительное и пищевые масла), абсолютный рост цен достигает 400%", - констатирует Шостак

"Невозможность стабильных, предсказуемых поставок из России ввиду санкций на страховщиков и перевозчиков грузов, ощущается беднейшем населении Африки ежедневно. Однозначно, такие санкции должны быть сняты по гуманитарным соображениям, иначе континент столкнется с массовым голодом", - резюмировал инвестор.

Ситуация на Украине и масштабные санкции, введенные против России со стороны США и Евросоюза, повлекли за собой нарушения поставок зерна, что повышает риск продовольственного кризиса в ряде стран. С начала года мировые цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что продовольственный кризис в мире возник задолго до начала специальной военной операции РФ на Украине, его причинами стали, в том числе, пандемия и просчеты западных стран.