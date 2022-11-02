Сбер продал свою долю в Fortenova Group

Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Сбер продал свою долю в хорватской Fortenova Group, покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ, сообщила в среду пресс-служба российского банка.

"Сбер сообщает о продаже своей доли (43%) в компании Fortenova Group. Покупателем стал крупный инвестор из ОАЭ Саиф Алькетби, чьи активы включают недвижимость, технологии и высокотехнологичные компании. Значительную часть его инвестиций составляют различные сделки с частным капиталом", - сообщил банк.

Fortenova Group - одна из лидирующих компаний Хорватии в сфере производства и розничной продажи продуктов питания. Штаб-квартира находится в Загребе.

Группа Сбербанка в 2019 году получила контроль над 40% активов Fortenova Group Topco - дочерней структуры Fortenova Group, управляющей предприятиями крупнейшей частной компании Хорватии по производству продуктов питания и розничной торговле Agrokor. Весной 2021 года Сбербанк увеличил долю в хорватской Fortenova, работающей в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и ретейле, до 43%, получив 4% компании за 18,5% акций крупнейшего словенского ретейлера Mercator.

Правительство Хорватии в апреле 2017 года ввело госуправление в Fortenova Group из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Сбербанк пытался взыскать с нее €1,13 млрд долга.