Глава ФРС США заявил, что не знает, будет ли рецессия в стране

Джером Пауэлл подчеркнул, что пока не видит никаких признаков снижения инфляции в США

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, не знает, будет ли в стране рецессия. Об этом сообщил в среду председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по открытому рынку.

"Думаю, никто не знает, будет рецессия или нет. А если будет, то насколько серьезной окажется эта рецессия. И наша задача - восстановить стабильность цен, чтобы мы могли иметь устойчивый рынок труда, который со временем принесет пользу всем. И именно это мы и собираемся сделать", - отметил он.

Глава финансового регулятора также подчеркнул, что пока не видит никаких признаков снижения инфляции в США. "Нет признаков того, что инфляция снижается. Если посмотреть на таблицу с показателями за последние 12 месяцев, то мы находимся там же, где были год назад", - подчеркнул Пауэлл, говоря о росте цен.

ФРС в среду по итогам двухдневного ноябрьского заседания четвертый раз подряд повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов - до 3,75-4%. Комментируя данное решение на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что действия ФРС помогли снизить инфляцию.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что рецессия в Соединенных Штатах может продлиться до весны 2024 года. Президент страны Джо Байден в интервью телекомпании CNN заявил, что рецессия возможна, но он ее не ожидает. По его словам, прогнозы, что экономике США грозит рецессия, звучат каждые шесть месяцев.