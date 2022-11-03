Ограничения электроэнергии для всех потребителей ввели еще в трех областях Украины

В список попали Днепропетровская, Кировоградская и подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Ограничения электроэнергии для всех потребителей введены в Днепропетровской, Кировоградской и подконтрольной украинским войскам части Запорожской области. Об этом в четверг сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" на странице компании в "Фейсбуке" (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta ("Мета"), которая признана в РФ экстремистской).

По информации "Укрэнерго", в Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях будут ограничения электроэнергии для всех категорий потребителей. Там добавили, что это поможет снизить нагрузку на электросетиели.

Утром в среду в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков почасовых отключений электроэнергии в центральном и северном регионах Украины. Планировалось, что отключения потребителей в Киеве, Киевской, Житомирской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Черкасской областях будут проходить по группам в соответствии с установленным почасовым графиком. Позже в компании проинформировали, что заявленных утром почасовых отключений недостаточно, в связи с чем ограничения электроснабжения для всех категорий потребителей введены в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.