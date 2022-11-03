Дальнегорский горно-обогатительный комбинат запустит образовательный курс

После обучения студенты смогут получить работу на предприятии

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Дальнегорский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Приморье, единственное предприятие в России, выпускающее борную кислоту, запускает обучение по востребованным специальностям, по итогам которого студенты получат работу на предприятии. На время обучения студентам назначается стипендия, а после его завершения будет присвоен квалификационный разряд, сообщила в четверг пресс-служба предприятия.

"С 21 ноября начинается обучение по интересным и очень необходимым для предприятия специальностям - токарь, токарь-расточник, токарь-карусельщик, фрезеровщик, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь-ремонтник. Кроме обязательного трудоустройства, на время обучения студенту будет назначена хорошая стипендия и возможность сразу применить свои знания на практике", - говорится в сообщении.

Предприятие готово принять на обучение людей старше 18 лет со средним образованием на базе 9 или 11 классов. Получив квалификационный разряд по итогам обучения, выпускники смогут повысить его в дальнейшем, проходя дополнительное обучение без отрыва от работы. Занятия будут проходить на базе ремонтно-механического цеха предприятия. Это структурное подразделение комбината, в котором изготавливаются запасные части для оборудования всего Дальнегорского ГОКа. Всего в цехе на четырех участках трудится 65 человек.

"Наш цех выполняет задачу по ремонту оборудования основных цехов. Чтобы производство работало равномерно, без аварий и сбоев, необходимо иметь достаточное количество запасных частей. Номенклатура оборудования огромна - насосы, подающие устройства, шаровые мельницы, суперфосфатные камеры, классификаторы, центрифуги, дисковые фильтры, ленточные конвейеры и так далее, все необходимо своевременно ремонтировать", - рассказал начальник ремонтно-механического цеха Василий Кузнецов, которого процитировали в пресс-службе.

Там отметили, что работники литейного участка, входящего в состав цеха, недавно разработали и внедрили новый сплав из белого износостойкого чугуна, модифицированного молибденом и марганцем. Этот материал позволяет увеличить ресурс деталей, изготовленных из него, в два-три раза. Так, срок службы рабочего колеса, который составляет 1,5 месяца, с применением новой технологии удалось увеличить до 4,5 месяцев.