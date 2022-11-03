Bloomberg: Илон Маск планирует вдвое сократить штат Twitter

По данным агентства, под сокращение подпадут около 3,7 тыс. из 7,5 тыс. работников компании

ТАСС, 3 ноября. Илон Маск, являющийся новым владельцем компании Twitter, планирует уволить около половины всех сотрудников фирмы. Об этом в среду сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, под сокращение подпадут около 3,7 тыс. из 7,5 тыс. работников Twitter. Также компания запретит тем сотрудникам, кто останется в штате, работать удаленно. Такие меры, по мнению источников агентства, направлены на понижение расходов.

Агентство отмечает, что в Twitter пока не ответили на запрос о комментарии.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter". Он отметил, что "совет по модерации контента соцсети будет включать представителей различных взглядов", и добавил, что речь идет в том числе о правозащитных организациях и представителях меньшинств, которые сталкиваются с "жестокостью, подпитываемой ненавистью".