Кассация рассмотрит мировое соглашение новосибирского "Тяжстанкогидропресса" с кредиторами

Заседание состоится 5 декабря

НОВОСИБИРСК, 3 ноября. /ТАСС/. Владелец пакета акций новосибирского завода "Тяжстанкогидропресс", бывший гендиректор Николай Степакин, который является обвиняемым по угловному делу о преднамеренном банкротстве предприятия, а также легализации доходов, добытых преступным путем и мошенничестве, подал кассацию после заключения мирного соглашения с кредиторами. Дело будет рассмотрено в кассационной инстанции 5 декабря, рассказал ТАСС в четверг директор завода Амир Мифтахов.

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков и включенный, по словам вице-губернатора Новосибирской области Сергея Сёмки в перечень системообразующих предприятий РФ. На заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация. В середине октября арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения в отношении "Тяжстанкогидропресса" до апреля 2022 года. В сентябре достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого завод должен выплачивать на протяжении года ежемесячно 6,3 млн рублей.

"Господин Степакин подал кассационную жалобу, и она будет рассматриваться в суде в Тюмени в кассационной инстанции 5 декабря", - сказал Мифтахов. Он добавил, что завод уже исполняет условия мирового соглашения, осуществляет оплату кредитам, согласно утвержденному судом графику.

Ранее Мифтахов рассказывал ТАСС, что после окончательного утверждения мирового соглашения с кредиторами готов вернуться к изготовлению станков и нанять необходимый для этого персонал.

Пока окончательно не утверждено мировое соглашение, руководство завода не может формировать трудовой коллектив и портфель заказов. "Тем не менее, на 2023 год мы формируем предварительный портфель заказов, еще конкретные договора и спецификации не подписаны, но ведем работу в этом направлении", - сказал Мифтахов.

Предприятие занимается производством комплектующих для машин - узлов и агрегатов - и поставляет их на несколько заводов по стране. В условиях санкций на продукцию завода большой спрос, и после вступления в силу решения будут заключены договоры с заводами, приняты заказы, начнется наем проектировщиков и конструкторов, а также специалистов для сборки станков. "Тяжстанкогидропресс".