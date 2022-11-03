Эрдоган назвал сроки завершения строительства черноморского турецкого газопровода

По словам президента Турции, компания Botas закончит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе в ноябре

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая компания Botas завершит строительство черноморского газопровода в ноябре. Об этом в четверг сообщило агентство Anadolu.

"Botas в этом месяце закончит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе", - приводит агентство слова Эрдогана.

О планах поставок в 2023 году газа с 10 месторождений в Черном море 9 августа сообщил президент Турции. Он напоминал, что запасы месторождений газа в Черном море составляют около 540 млрд кубометров. Самым крупным из них является месторождение Сакарья, запасы которого превышают 400 млрд кубометров. В разработку этого месторождения Турция намерена инвестировать около $10 млрд.

На начальной стадии с месторождения Сакарья планируется добывать примерно 10 млн кубометров газа в сутки, или от 3,4 до 4 млрд в год. К 2027-2028 годам ежедневный объем добычи газа должен составить 40 млн кубометров, ежегодные объемы вырастут до 15 млрд.