Канада предписала трем китайским фирмам выйти из сделок по добыче полезных ископаемых

Министр по инновациям, науке и промышленности страны Франсуа-Филипп Шампань назвал причиной угрозу национальной безопасности

ОТТАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады предписало трем китайским компаниям в среду отменить свои инвестиции в канадские компании по добыче важнейших полезных ископаемых по соображениям национальной безопасности. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на заявление министра по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филиппа Шампаня.

"Хотя Канада продолжает приветствовать прямые иностранные инвестиции, мы будем действовать решительно, когда инвестиции угрожают нашей национальной безопасности и нашим цепочкам поставок важнейших полезных ископаемых в стране и за рубежом", - приводит агентство слова министра. Правительство приняло такое решение после "тщательной проверки" иностранных компаний канадскими службами национальной безопасности, заявил Шампань.

По данным агентства, компании Sinomine было предложено продать свои инвестиции в Power Metals Corp, Chengze Lithium было предложено отказаться от своих инвестиции в Lithium Chile Inc, а от Zangge Mining потребовали выйти из Ultra Lithium Inc.