Роскачество обнаружило пестициды в образцах продукции, претендующей на звание органической

Как сообщили в ведомстве, ни один из 18 проверенных товаров не был включен в Единый государственный реестр производителей органической продукции

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Роскачество проверило образцы продуктов, на маркировке которых указано, что они органические. В том числе чай, сыр, хлопья, сухофрукты и другие популярные товары. В некоторых из них были обнаружены пестициды. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Проверенные 18 образцов продуктов были произведены как в России (Московская, Тверская, Брянская области, Москва, Башкортостан, Краснодарский край), так и в других странах. Это Латвия, Финляндия, Италия, Киргизия, Эквадор, Австрия, Германия, Шри-Ланка. Закупка производилась в офлайн и онлайн-магазинах. Продукты растительного происхождения были исследованы на наличие 397 самых распространенных пестицидов, а продукты с молочным компонентом - на 39 часто используемых антибиотиков.

"Чай матча ТМ Bio Matcha (произведен в Башкортостане) - обнаружен пестицид флуопирам. Он используется для протравливания семян и защиты их от грибковых заболеваний", - отмечается в сообщении.

Также, по данным Роскачества, в сушеных абрикосах ТМ "Дары природы" (произведены в Московской области) выявлены следы 3 пестицидов: ацетамиприда, тиаклоприда и циперметрина.

Кроме того, как сообщили в Роскачестве, ни один из 18 проверенных товаров не был включен в Единый государственный реестр производителей органической продукции.

"Только официальная маркировка и наличие сертификата в реестре Минсельхоза дает гарантию, что продукт действительно органический", - подчеркнули в Роскачестве.

Ведомство оповестило всех производителей и импортеров о выявленных нарушениях. От многих ответа не последовало, однако некоторые производители заявили о том, что товары сертифицированы за рубежом, а производитель чая Richman согласился скорректировать маркировку и согласовать новый макет с Роскачеством. Представители чайного напитка "Ромашка" Sonnentor согласились изменить название и этикетку.