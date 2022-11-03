Кабмин утвердил создание новой особой экономической зоны "Кузбасс" в Кемеровской области

Пять предприятий уже заявили о своем намерении работать в ОЭЗ

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство утвердило создание особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кузбасс" на территории Кемеровской области. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается в четверг на сайте кабмина.

"Новая особая экономическая зона промышленно-производственного типа появится на территории Кемерова и Топкинского муниципального округа. Здесь будет налажено производство минеральных удобрений - аммиака, гранулированного карбамида, жидкой углекислоты. Кроме того, на территории "Кузбасса" начнут работать предприятия по производству извести, медицинской мебели и продуктов питания. Еще одно направление деятельности - переработка зерен амаранта, которые богаты полезными веществами и могут быть использованы для профилактики онкологических заболеваний", - говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте правительства, пять предприятий уже заявили о своем намерении работать в ОЭЗ. Резиденты проинвестируют в свои проекты около 92,8 млрд рублей и создадут 1 235 рабочих мест.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. Так, резиденты могут пользоваться налоговыми льготами и таможенными преференциями, а также рассчитывать на снижение арендных платежей.