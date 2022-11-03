В Баку заявили, что хотят быть уверенными в готовности ЕС закупать газ после 2027 года

Замглавы МИД Азербайджана Эльнур Мамедов отметил, что страна нуждается в "миллиардах долларов" инвестиций

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Баку хочет быть уверен, что Европейский союз готов закупать газ после 2027 года и не откажется от поставок из Азербайджана в пользу российских, ожидает "миллиарды долларов инвестиций" для наращивания поставок. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг.

В июле Азербайджан и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Баку планирует к 2027 году экспортировать в Евросоюз почти 20 млрд куб. м природного газа.

"Европа сейчас срочно нуждается в альтернативных поставках. Мы должны быть уверены, что это не какой-то спонтанный спрос, возникший в свете войны на Украине, который потом прекратится, и внезапно вы продолжите покупать у России", - сказал он.

Чтобы нарастить поставки в соответствии с договоренностями, Азербайджан нуждается в "миллиардах долларов" инвестиций для расширения Южного газового коридора и долгосрочных контрактах с европейскими компаниями на период после 2027 года.

"Кто бы ни был заинтересован в инвестировании, государственная сторона или частная, они сначала должны предоставить средства, чтобы мы могли увеличить мощности. Не сказал бы, что в ЕС есть разногласия, но это важная часть пазла", - заявил дипломат.

Мамедов отметил, что Баку рад внести свой вклад, но также ожидает от ЕС готовность к инвестициям. Он не уточнил, о каких именно суммах идет речь.

Европейская комиссия отказалась отвечать на запрос газеты о наличии переговоров с потенциальными частными и государственными инвесторами. В Европейском союзе Азербайджан считают "надежным и стратегическим торговым партнером в сфере энергетики", пишет газета со ссылкой на неназванное официальное лицо в ЕС.