Чистая прибыль Московской биржи за III квартал 2022 года по МСФО увеличилась на 29,3%

Комиссионные доходы торговой площадки уменьшились на 14,3%, до 8,927 млрд рублей, говорится в отчете

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи за III квартал 2022 года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года увеличилась на 29,3%, до 8,7 млрд рублей, согласно Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), данные из которых опубликованы на сайте торговой площадки.

Комиссионные доходы торговой площадки уменьшились на 14,3%, до 8,927 млрд рублей, что обусловлено снижением объемов операций нерезидентов и цен рублевых активов.

Показатель EBITDA вырос на 27,5%, до 11,906 млрд рублей.

Общие операционные расходы Мосбиржи увеличились на 8,8%, а операционные расходы по основному направлению деятельности компании выросли на 8,1%. Рост расходов произошел за счет приобретенной в октябре 2021 года платформы NTPro, а также платформы Финуслуги. Расходы на персонал возросли на 22,7% ввиду создания дополнительных резервов на выплату премий за первое полугодие 2022 года, программы долгосрочного поощрения, а также найма новых сотрудников и пересмотра размера заработной платы. Численность персонала Мосбиржи стала выше на 11,6%. Расходы на рекламу и маркетинг сократились на 64,3% в квартальной динамике в связи с завершением рекламной кампании по проекту Финуслуги.

Расходы на амортизацию и техническое обслуживание выросли на 8,8%, в основном за счет увеличения на 20,8% расходов на амортизацию. Рост амортизации объясняется более высокими капитальными затратами в четвертом квартале 2021 года.

Расходы на IT-обслуживание сократились на 15,2%. Объем капитальных затрат составил 1,04 млрд рублей, средства в основном были направлены на разработку и приобретение программного обеспечения.

Прогнозируемое увеличение операционных расходов в 2022 году - менее 20% по сравнению с 2021 г. Обновленный прогноз по капитальным расходам на 2022 год составляет 3,8-4,3 млрд рублей.

Комиссионные доходы

Капитализация рынка акций на 30 сентября 2022 года составила 33,77 трлн рублей (587,78 млрд долларов. Комиссионные доходы на рынке акций снизились на 52,8% на фоне соответствующего сокращения объемов торгов на 53,9%. Комиссионные доходы долгового рынка уменьшились на 25,2% вследствие снижения объема торгов облигациями на 46,2%, за исключением однодневных.

Комиссионный доход на валютном рынке вырос на 61,9% при снижении объема торгов на 22,6%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода объясняется двумя факторами: новой структурой тарифов, введенной в августе 2022 года и действующей в пользу провайдеров ликвидности, и смещением оборота в сторону спот-сегмента. Объемы сделок спот возросли на 17,8%, в то время как объемы торгов свопами снизились на 38,3% на фоне общей экономической тенденции к снижению валютных позиций.

Комиссионный доход денежного рынка сократился на 31,9%. Объем торгов увеличился на 14%. Разница в динамике объема торгов и комиссионного дохода вызвана снижением сроков операций репо и уменьшением активности по сделкам валютного репо. Средние сроки биржевых операций репо сократились на 8%, до 4,9 дня, в частности, средние сроки репо с КСУ (клиринговыми сертификатами участия) - на 57%, до 2,9 дней. В квартальном сравнении сроки репо показали положительную динамику.

Комиссионные доходы на срочном рынке снизились на 14,8% при уменьшении объема торгов на 57%. Комиссионный доход от продажи программного обеспечения и оказания технических услуг снизился на 6%. Доход от продаж информационных услуг уменьшился на 15,8% на фоне укрепления рубля и снижения спроса со стороны нерезидентов. Несмотря на положительную квартальную динамику, доходы от услуг листинга и прочих услуг сократились на 19% в сравнении с третьим кварталом 2021 года из-за снижения активности на первичном рынке облигаций. Комиссионные доходы от платформы Финуслуги составили 160 млн рублей. Доходы по другим направлениям деятельности компании выросли на 0,7% и достигли почти 2,4 млрд рублей.