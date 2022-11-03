ВБ заявил о позитивном влиянии релокации специалистов из РФ на экономику Центральной Азии

По словам вице-президента Всемирного банка Анны Бьерде, в последние годы "Узбекистан движется в правильном направлении" и в текущем году рост его экономики превысит 3%

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Непрогнозируемая релокация специалистов из России положительно повлияла на экономику Узбекистана и стран Центральной Азии. Об этом в четверг заявила региональный вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.

"Непрогнозируемая релокация специалистов из России оказала положительное влияние на развитие экономик Узбекистана и стран региона", - сказала Бьерде, выступая на открывшемся в Самарканде втором Экономическом форуме Узбекистана. По ее словам, в последние годы "Узбекистан движется в правильном направлении" и в текущем году рост его экономики превысит 3%.