На Кубани преимущественно отечественными семенами засеяли около 1,8 млн га озимых культур

Большую часть площадей в регионе отвели под сев пшеницы

КРАСНОДАР, 3 ноября. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края завершили посевную кампанию озимых культур, семенами преимущественно отечественной селекции засеяны порядка 1,8 млн га. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг.

"На Кубани завершили сев озимых культур. В этом году под будущий урожай наши аграрии засеяли около 1,8 млн га. Большая часть площадей традиционно занята пшеницей - 1,6 млн га. Более 170 тыс. га отдано под ячмень, озимую рожь и тритикале. Аграрии использовали в основном семена отечественной селекции. Это основа и гарантия нашего рекордного урожая", - приводит пресс-служба администрации региона слова Кондратьева на официальном сайте.

В 2021 году под озимые культуры в регионе также отвели порядка 1,8 млн га, что соответствовало уровню 2020 года. На Кубани в последние годы преимущественно используются семена отечественной селекции, что позволяет получать высокий урожай. Поля под пшеницу, ячмень и рапс на 100% засеваются отечественными семенами, планируется наращивать долю импортозамещения в других культурах за счет развития науки в области селекции.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России, эксперты называют Кубань гарантом продуктовой безопасности страны. На Кубани в 2022 году уже установили исторический максимум, собрав 15,1 млн тонн зерновых и зернобобовых. Рекордным, в частности, стал урожай пшеницы, который составил 10,7 млн тонн. Впервые за историю региона были собраны 1,3 млн тонн подсолнечника.