ФТС обеспечила бесперебойное оформление товаров в новых регионах РФ

Основной объем импортных деклараций связан с ввозом продовольствия, говорится в сообщении пресс-службы ведомства

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России обеспечила бесперебойное оформление товаров в новых субъектах РФ, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Федеральной таможенной службой обеспечено бесперебойное совершение таможенных операций в отношении товаров, декларируемых в новых субъектах Российской Федерации. С 5 октября по 1 ноября в центре электронного декларирования в регионе деятельности Южного таможенного управления (ЮТУ) оформлена и выпущена 71 декларация на товары участников внешнеэкономической деятельности, зарегистрированных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях", - говорится в сообщении.

Из общего объема деклараций 30 поданы на импорт, 41 - на экспорт. Основной объем импортных деклараций связан с ввозом продовольствия, в частности, газированной воды, мороженой рыбы, фруктов, строительных материалов и аккумуляторных батарей.

Пресс-служба отмечает, что сейчас Южное таможенное управление совместно с ФТС России дорабатывает алгоритмы диспетчеризации в части декларирования товаров участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), зарегистрированными в новых субъектах РФ.